PATERNÒ.CAMION PERDE IL CARICO DI ARANCE DECINE DI CASSETTE SULLA STRADA

Un camion ha perso, gran parte del carico che portava e decine di cassette piene di agrumi sono cadute al centro della carreggiata.Un guaio più per l’autotrasportatore che per le altre vetture, il fat...

17 marzo 2023 09:01
Un camion ha perso, gran parte del carico che portava e decine di cassette piene di agrumi sono cadute al centro della carreggiata.

Un guaio più per l’autotrasportatore che per le altre vetture, il fatto è accaduto, questa mattina, venerdì 17 Marzo 2023 nella rotonda del corso Italia con il corso del Popolo.

Non si è trattato infatti di un incidente e il traffico non ha subito gravi disagi.

La viabilità non è stata interrotta ma ci sono volute diverse ore per recuperare tutte le arance, con qualche minuti di attesa.

