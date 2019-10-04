PATERNÒ, CAMION VIGILI DEL FUOCO BLOCCATO DA AUTO IN DIVIETO DI SOSTA

I Vigli del Fuoco cercano di raggiungere il luogo dell’intervento, apertura porte e finestre, ma restano bloccati a causa dei parcheggi selvaggi.Accade a Paternò e più precisamente in via Circumvallaz...

I Vigli del Fuoco cercano di raggiungere il luogo dell’intervento, apertura porte e finestre, ma restano bloccati a causa dei parcheggi selvaggi.

Accade a Paternò e più precisamente in via Circumvallazione, dove le auto in sosta hanno reso impossibile il passaggio dell’autobotte.

La “sosta forzata” del mezzo dura alcuni minuti, poi l’intervento degli stessi pirati del parcheggio libera il passaggio.

Purtroppo non è la prima volta che i Vigili del fuoco si trovano ad affrontare questo problema, legato all'inciviltà.

Viene naturale chiedersi, cosa sarebbe successo se al posto di un intervento non urgente, si fosse verificato un intervento grave, come avrebbero potuto svolgere il loro soccorso