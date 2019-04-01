95047

PATERNÒ: CAMPIONATI REGIONALI DANZE ARTISTICHE PER LATIN DANCE ACADEMY

Si sono appena conclusi i Campionati Regionali Sicilia 2019 di danze artistiche organizzati dalla FIDS e Latin Dance Academy continua a proporsi e fare risultati, conquistando due medaglie di bronzo.C...

01 aprile 2019
Si sono appena conclusi i Campionati Regionali Sicilia 2019 di danze artistiche organizzati dalla FIDS e Latin Dance

Academy continua a proporsi e fare risultati, conquistando due medaglie di bronzo.

Concetto Zappalà, Federica Cosentino, Mariapia Magro, Giorgia Schepis, Rossana Zammataro, Elisa Milazzo, Marika Buonocore, Flavia Peci, Marika Vergolini, Arianna Russo, Annachiara Puglisi, Giulia Castelli, Matilde Marici, sono i ragazzi che hanno preso parte alla manifestazione del 30 Marzo per le danze coreografiche ed il synchro latin gareggiando per la categoria Open U.

Il gruppo resta focalizzato sulle prossime tappe e continua la sua preparazione per affrontare i campionati italiani ormai alle porte.

L’intera famiglia Latin Dance Academy vuole congratularsi con i ragazzi per il traguardo raggiunto ed i maestri, Alessia e Samuel De Franco, si uniscono agli applausi citando Bum Phillips: “Vincere è solo la metà. Divertirsi è l’altra metà”.

Gianluca Ruffino

