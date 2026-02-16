Paternò, campo dell’Ardizzone scivoloso e pericoloso: “Due interventi del 118 in due settimane”

Paternò. Arriva una segnalazione da cittadini e sportivi sulle condizioni del campo di calcio “Piero Parisi”, nella zona Ardizzone, che secondo quanto riferito sarebbe spesso inagibile e pericoloso, soprattutto in caso di pioggia.

Il terreno di gioco, infatti, si riempirebbe d’acqua diventando argilloso e particolarmente scivoloso, con il rischio di gravi cadute durante le partite.

Secondo quanto segnalato, nelle ultime due settimane sarebbe stato necessario anche l’intervento del 118 per soccorrere alcuni giocatori rimasti feriti. Due settimane fa un atleta avrebbe riportato un grave trauma con distacco dell’osso della mandibola e fratture allo zigomo, mentre nella giornata di oggi un altro ragazzo si sarebbe procurato la rottura del polso e della spalla.

Oltre al terreno di gioco, viene segnalato anche il degrado degli spogliatoi, dove docce e bagni non funzionerebbero regolarmente.

Chi denuncia la situazione sottolinea come si tratti di una delle poche strutture disponibili in città e chiede interventi urgenti di manutenzione. In caso contrario, viene richiesto di vietare l’utilizzo del campo fino al ripristino delle condizioni minime di sicurezza.