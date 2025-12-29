Paternò, cancelli principali chiusi al Cimitero Monumentale: la segnalazione-sfogo di un cittadino

Arriva in redazione una segnalazione carica di amarezza da parte di una cittadina che, nella mattinata di oggi, racconta quanto accaduto al .«Arrivare alle 10 del mattino al cimitero monumentale e tro...

«Arrivare alle 10 del mattino al cimitero monumentale e trovare i cancelli principali chiusi è una vergogna», scrive la lettrice, che sottolinea come la motivazione fornita sarebbe l’assenza di custodi in servizio. Una situazione che, secondo quanto segnalato, avrebbe costretto i visitatori a utilizzare esclusivamente l’ingresso secondario, quello “di sotto”, dotato di apertura automatica, mentre l’accesso principale risultava sbarrato.

Il cittadino si chiede come sia possibile che, in un luogo così delicato e simbolico per la comunità, non venga garantita una regolare apertura degli ingressi principali nelle ore mattutine. «Vorrei sapere la commissione che ha in mano la gestione cosa sta facendo», prosegue lo sfogo, puntando il dito contro una gestione ritenuta inadeguata e poco rispettosa nei confronti di chi si reca al cimitero per far visita ai propri cari.

Una segnalazione che apre interrogativi sulla vigilanza, sull’organizzazione del servizio e sulla programmazione del personale, soprattutto in un luogo che dovrebbe assicurare decoro, accessibilità e rispetto in ogni momento della giornata.

Come sempre, 95047.it resta a disposizione per eventuali chiarimenti o repliche da parte dell’amministrazione comunale e degli uffici competenti, affinché venga fatta luce su quanto accaduto e si possano evitare situazioni simili in futuro.