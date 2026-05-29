Paternò, cancello chiuso al Cimitero Monumentale: “Due settimane e nessuna riparazione”
Da oltre due settimane il cancello laterale del Cimitero Monumentale risulta chiuso per un guasto, tra disagi e polemiche dei cittadini.
Non più una semplice segnalazione, ma una vera e propria protesta quella arrivata alla redazione di 95047.it da parte del cittadino paternese Carmelo Fallica, che denuncia il protrarsi del guasto a uno dei cancelli del Cimitero Monumentale di Paternò.
Secondo quanto riferito, il cancello laterale sarebbe chiuso ormai da oltre due settimane con un cartello riportante la scritta “Cancello guasto”, lasciando aperto soltanto l’ingresso principale della struttura cimiteriale.
“È mai possibile che per riparare un cancello ci voglia così tanto tempo?” scrive Fallica nel messaggio inviato alla nostra redazione, aggiungendo anche una critica nei confronti della gestione commissariale del Comune di Paternò.
Il cittadino sottolinea inoltre come il cancello sarebbe stato chiuso il giorno successivo a una precedente segnalazione pubblicata dalla nostra testata, senza però che da allora siano stati effettuati interventi risolutivi.
Nel suo sfogo, Fallica richiama anche un noto adagio siciliano:
“Mistura, mettici ‘nsichitanza, falla comu voi… sempri è cucuzza”
Una frase usata per esprimere amarezza e sfiducia verso una situazione che, secondo il lettore, continua a restare irrisolta nonostante le numerose segnalazioni.
La protesta riguarda soprattutto i disagi per cittadini e familiari che ogni giorno si recano al cimitero e che si trovano costretti a utilizzare esclusivamente l’ingresso principale.
Al momento non risultano comunicazioni ufficiali sui tempi necessari per la riparazione del cancello.