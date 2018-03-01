PATERNO': Cane "Ivan" scova la droga sotto il Castello Normanno
I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Cinofili di Nicolosi, ieri sera hanno setacciato tutte le case abbandonate del centro storico paternese, in special modo la zona posta sotto il Castello Normanno, luoghi in cui gli spacciatori prediligono occultare la droga da mettere successivamente in vendita.
In uno di questi immobili, in Via Paganini, grazie al prezioso fiuto del Labrador “Ivan”, i militari hanno rinvenuto e sequestrato: Una busta in plastica contenente marijuana per complessivi 220 grammi; 18 involucri in cellophane contenenti marijuana per complessivi 30 grammi; un bilancino elettronico di precisione; una punzonatrice nonché vario materiale comunemente utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente;
Nel medesimo contesto operativo i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Catania diversi giovani assuntori trovati in possesso di alcuni grammi di “fumo”.