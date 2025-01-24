PATERNO', CAOS PER UN’AUTO MAL PARCHEGGIATA: PULLMAN FCE BLOCCATO DAVANTI AL DEPOSITO

Nel pomeriggio di ieri, 23 gennaio, si è verificato l’ennesimo episodio di sosta selvaggia che ha creato non pochi disagi. Questa volta, ad essere coinvolto è stato un pullman della Ferrovia Circumetn...

Nel pomeriggio di ieri, 23 gennaio, si è verificato l’ennesimo episodio di sosta selvaggia che ha creato non pochi disagi. Questa volta, ad essere coinvolto è stato un pullman della Ferrovia Circumetnea (FCE), rimasto bloccato per circa 15 minuti nel tentativo di entrare nel deposito aziendale situato in via Stazione.

Il mezzo, durante le manovre di ingresso, si è trovato ostacolato da un’auto parcheggiata in modo irregolare proprio davanti all’ingresso del deposito.

L’autista del pullman ha ripetutamente tentato di effettuare manovre per aggirare l’ostacolo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Solo dopo un’attesa estenuante è stato rintracciato il proprietario della vettura, che ha infine liberato il passaggio.

Secondo alcuni presenti, l’automobilista potrebbe essersi allontanato per "giocare tre numeri all’otto" (49, 60 e 88, i numeri della circostanza ironicamente citati). Nonostante l’episodio si sia risolto senza ulteriori conseguenze, resta l’amarezza per un problema ormai ricorrente, che mette in luce la mancanza di rispetto delle regole basilari del codice della strada.

L’episodio riaccende i riflettori sulla necessità di interventi più incisivi per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia, che oltre a creare disagi alla viabilità, rischia di compromettere il normale svolgimento delle attività lavorative e di trasporto pubblico.