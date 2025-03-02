PATERNO'. CARNEVALE 2025: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO NELLE VIE DEL CENTRO IL 2 E 4 MARZO. I DETTAGLI

In occasione delle manifestazioni programmate per il Carnevale 2025, il Comune ha predisposto un calendario di eventi che animeranno il centro cittadino nei giorni 2 e 4 marzo. Come previsto dal progr...

In occasione delle manifestazioni programmate per il Carnevale 2025, il Comune ha predisposto un calendario di eventi che animeranno il centro cittadino nei giorni 2 e 4 marzo. Come previsto dal programma trasmesso dal Responsabile del Settore XI (prot. gen. n. 6672 del 24.02.2025), le celebrazioni includeranno una sfilata di gruppi in maschera, con partenza dalla via Vittorio Emanuele, antistante la Villa Comunale Moncada, alle ore 15:00.

Il corteo proseguirà lungo tutta la via Vittorio Emanuele fino a Piazza Indipendenza, dove, a partire dalle ore 19:00, si terranno spettacoli musicali.

Per garantire lo svolgimento degli eventi in un clima di sicurezza e assicurare la tutela della pubblica incolumità, il Comune ha disposto la sospensione della circolazione e della sosta dei veicoli nelle seguenti aree:

Date e orari della sospensione della circolazione:

2 e 4 marzo 2025, dalle ore 14:00 alle ore 24:00

Strade interessate dal provvedimento:

Via Vittorio Emanuele (da via L. Rizzo a Piazza Indipendenza)

Piazza Indipendenza (intera area)

Piazza Regina Margherita

Via Monastero

Durante la durata della sfilata, la sospensione della viabilità e della sosta sarà segnalata con apposita segnaletica mobile. Inoltre, saranno garantite deroghe per i veicoli in servizio per operazioni di pubblica sicurezza, emergenza e pubblici servizi (ENEL, TELECOM, etc.).

L'iniziativa rientra nelle disposizioni della Determina Sindacale N. 21 del 11.10.2024 e si conforma all'art. 7 del Codice della Strada (D.L.vo n. 285 del 30.04.1992) e al relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992).

L'amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare agli eventi del Carnevale 2025 e a rispettare le disposizioni per la sicurezza e il corretto svolgimento delle celebrazioni.