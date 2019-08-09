PATERNÒ, CARREGGIATA CHIUSA SULLA A19 “PALERMO-CATANIA” PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN GIUNTO

Sulla A19 “Palermo Catania” è chiusa la carreggiata in direzione Catania a Paternò (città metropolitana di Catania) dallo svincolo di Gerbini, al km 171,300, allo svincolo di Motta Sant’Anastasia, al...

Sulla A19 “Palermo Catania” è chiusa la carreggiata in direzione Catania a Paternò (città metropolitana di Catania) dallo svincolo di Gerbini, al km 171,300, allo svincolo di Motta Sant’Anastasia, al km 182,500, per consentire i lavori di messa in sicurezza del giunto di dilatazione del viadotto Simeto al km178,120.

Deviazioni sulla strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

