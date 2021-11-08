PATERNO': CASI IN AUMENTO DI CORONAVIRUS IN CITTA’

Secondo le ultime rilevazioni pervenute nella nostra Città si è registrato un sensibile aumento di casi positivi al Covid 19.In particolare, alla data del 08 Novembre 2021, i positivi al Covid sono 83...

Secondo le ultime rilevazioni pervenute nella nostra Città si è registrato un sensibile aumento di casi positivi al Covid 19.

In particolare, alla data del 08 Novembre 2021, i positivi al Covid sono 83 e le persone in regime di quarantena sono 178 e purtroppo c'è da segnalare il dato di tre soggetti che si trovano attualmente ricoverati.

Tenuto conto che dieci giorni prima avevamo il dato più basso di positivi, 46 casi e 126 persone in regime di quarantena e nessuna persona ospedalizzata, il trend di crescita registrato negli ultimi giorni rappresenta un campanello di allarme da non sottovalutare.

Per questo ancora una volta, tutti siamo chiamati al rispetto di quelle elementari norme di distanziamento che fanno ormai parte della nostra quotidianità e che non possiamo ancora lasciarci alle spalle.

POSITIVI 83 soggetti

OSPEDALIZZATI 3 soggetti

QUARANTENA 178 (+54)

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 08/11/2021 ORE 14:00

