PATERNO': Il cassonetto? E' pieno di pane

Dispiace vedere del cibo gettato in questo modo, è un peccato non aver visto chi l'ha buttato via".

E' la segnalazione di un lettore di 95047.it che ha scattato anche una foto, del cassonetto pieno di pane, tra l'altro sembra anche pane fresco o comunque non particolarmente vecchio.

Certo, molto probabilmente c'è una giustificazione e una motivazione.

Di certo, uno spettacolo del genere fa male al cuore.

