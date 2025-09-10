Paternò. Catetere abbandonato ai piedi del Castello Normanno

PATERNÒ – Una segnalazione che desta forte preoccupazione è arrivata questa mattina in redazione. Nella zona della Collina Storica, precisamente in via Moncada – l’arteria che collega il Castello Norm...

PATERNÒ – Una segnalazione che desta forte preoccupazione è arrivata questa mattina in redazione. Nella zona della Collina Storica, precisamente in via Moncada – l’arteria che collega il Castello Normanno alla centralissima piazza Santa Barbara – è stato rinvenuto un catetere abbandonato sul marciapiede, tra erbacce e fogliame secco.

L’immagine, inviata da un nostro lettore, documenta una situazione che non può lasciare indifferenti: un rifiuto sanitario, potenzialmente pericoloso, gettato in strada senza alcuna precauzione.

Il cittadino autore della segnalazione ha espresso tutta la propria indignazione, denunciando l’ennesimo episodio di degrado urbano e sottolineando l’assenza di senso civico da parte di chi abbandona simili materiali in spazi pubblici.

Da più parti arriva l’appello all’Amministrazione affinché venga garantita una maggiore vigilanza nelle aree storiche e di pregio della città. Al tempo stesso, però, occorre ricordare che gli operatori ecologici svolgono quotidianamente il loro lavoro con impegno: se poi il cittadino continua ad abbandonare rifiuti in questo modo, il problema diventa ben più grave e difficile da contrastare.

Il rispetto delle regole e del decoro urbano, dunque, rimane prima di tutto una responsabilità collettiva.