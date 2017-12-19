PATERNO': “Cavalcando le nuvole... Frammenti di eventi culturali a Paternò”, giovedi la presentazione del libro di Pippo Virgillito

Sarà presentato, giovedì 21 Dicembre, alle 18, nella Biblioteca comunale “G.B. Nicolosi”, a Paternó, il libro “Cavalcando le nuvole... Frammenti di eventi culturali a Paternò” (Il Convivio Editore) de...

Sarà presentato, giovedì 21 Dicembre, alle 18, nella Biblioteca comunale “G.B. Nicolosi”, a Paternó, il libro “Cavalcando le nuvole... Frammenti di eventi culturali a Paternò” (Il Convivio Editore) del paternese cultore delle tradizioni storiche locali Pippo Virgillito.

Si tratta dell’ennesima opera letteraria dello storico paternese che estrapola da uno scrigno un insieme di riflessioni e di cronache vissuti da personaggi di Paternò ma non solo per circa un quarantennio., “Un’antologia - come sostiene lo stesso Pippo Virgillito, autore del libro - con gli appunti tratti dal taccuino della mia memoria, dietro la scia dell’intenso profumo dei libri di tanti uomini illustri della mia terra!”.

Ad introdurre l’evento saranno il Sindaco e l’Assessore alla Cultura, rispettivamente, Nino Naso e Carmelo Maiolino.

I Relatori saranno: Mimmo Chisari, Presidente della sezione locale di SiciliAntica; Salvo Fallica, giornalista; Rocco Giudice, docente I.P.A.A. di Paternò; Barbaro Messina, maestro d’arte dello Studio “Le Nid” di Paternò.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Agnese Virgillito.

Le Conclusioni saranno affidate all’avv. Pippo Virgillito, autore del libro.