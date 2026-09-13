Paternò, cavi in fiamme vicino alle finestre in via San Gaetano: residenti impauriti

Dai fili si sprigionano fumo, fiamme e improvvisi scoppi. I residenti: «Segnaliamo il problema dall’anno scorso, ma nessuno interviene»

Paternò – Una fiamma ben visibile tra i cavi, a poca distanza dalla finestra di un’abitazione. È quanto documentato dalla fotografia inviata alla nostra redazione da alcuni residenti di via San Gaetano, preoccupati per una situazione che potrebbe rappresentare un serio pericolo.

Secondo la segnalazione ricevuta, dai fili si sprigionerebbero fumo e fiamme, accompagnati da improvvisi botti. Dall’immagine si nota chiaramente un principio di combustione in corrispondenza dei cavi che attraversano la facciata dell’edificio.

«È dall’anno scorso che chiediamo aiuto per risolvere questo problema, ma finora nessuno è intervenuto», raccontano i residenti, che temono conseguenze per le abitazioni e per l’incolumità delle persone.

La vicinanza dei cavi alle finestre rende la situazione ancora più preoccupante. I cittadini chiedono quindi un intervento immediato dei tecnici e degli enti competenti, affinché venga individuata l’origine del guasto e l’area sia messa definitivamente in sicurezza.

In presenza di nuove fiamme, fumo o scintille è fondamentale non avvicinarsi e non toccare i fili, chiudere le finestre se possibile senza esporsi al pericolo e contattare immediatamente il 112 o i Vigili del Fuoco al 115.