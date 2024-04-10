PATERNO'. CAVI PENDONO IN MODO PERICOLOSO A LARGO ASSISI, LA SEGNALAZIONE

Una brutta sorpresa ha colpito questa mattina la zona dei Cappuccini a Paternò, con cavi di che pendono in modo pericoloso, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini.Al momento, le cause di questo...

Una brutta sorpresa ha colpito questa mattina la zona dei Cappuccini a Paternò, con cavi di che pendono in modo pericoloso, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini.

Al momento, le cause di questo pericoloso scenario non sono ancora note, ma diversi residenti hanno segnalato la situazione alla nostra redazione.

I cavi, sospesi in modo precario, rappresentano un rischio, tra di essi, uno è caduto a terra, bloccando il passaggio e aggiungendo ulteriori complicazioni alla già pericolosa situazione.

La strada è stata chiusa al traffico ed il pericolo segnalato con vaso di cemento al centro della carreggiata.

Al momento, non è chiaro quando e come sarà risolta questa situazione critica. Tuttavia, è essenziale che le autorità competenti intervengano tempestivamente per eliminare il pericolo e ripristinare la sicurezza nella zona dei Cappuccini a Paternò.

Il tuo browser non supporta il tag video.