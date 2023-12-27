PATERNÒ. CAVI TRANCIATI PER RUBARE IL RAME: ALCUNE ZONE RESTANO AL BUIO
Dopo il recente articolo-segnalazione per l’assenza di illuminazione nel parco del sole e strade adiacenti , il Comune ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sui motivi che ha gettato nell'oscurit...
Dopo il recente articolo-segnalazione per l’assenza di illuminazione nel parco del sole e strade adiacenti , il Comune ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sui motivi che ha gettato nell'oscurità l'intera area.
Un furto di rame avvenuto nella cabina prossima alla Chiesa del Sacro Cuore è stato identificato come la causa principale di questo inconveniente.
Individui senza scrupoli hanno tranciato tutti i fili di rame, causando danni considerevoli.
Il Comune condanna fermamente questo gesto inqualificabile, esprimendo sdegno nei confronti dei responsabili.
Attualmente, i tecnici della ditta incaricata della gestione dell'illuminazione pubblica sono sul luogo per condurre una valutazione completa della situazione e per avviare al più presto le operazioni di ripristino.
Le autorità locali hanno già predisposto una denuncia formale contro i colpevoli, definendoli vigliacchi delinquenti.
Il Comune prosegue la nota si impegna a impiegare tutte le risorse necessarie per riportare la luce nella Zona Ardizzone e assicurare che gesti del genere non abbiano luogo in futuro.