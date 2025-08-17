Paternò, cavo elettrico scoperto fa scintille sotto la pioggia: residenti segnalano pericolo da oltre 12 ore
Paternò – Situazione di forte preoccupazione in via Lombardo, dove da ieri sera un cavo elettrico danneggiato giace scoperto sulla strada, creando rischi concreti per residenti, automobilisti e pedoni.
Secondo quanto segnalato da chi abita nella zona, nonostante le numerose chiamate ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e all’Enel, fino ad ora non sarebbe stato effettuato alcun intervento risolutivo.
Ai residenti sarebbe stato riferito che la competenza spetterebbe all’Enel, che però non è ancora intervenuta.
Il problema si è aggravato con il maltempo delle ultime ore: intorno all’una di oggi, durante un temporale, i residenti hanno registrato un video che mostra chiaramente come l’acqua piovana provochi scintille dal cavo scoperto, aumentando i rischi per la sicurezza pubblica.
“È una minaccia per tutti – spiegano i cittadini – soprattutto quando piove, le scintille diventano continue. Temiamo per l’incolumità di chi passa a piedi o in auto.”
La comunità attende un intervento urgente per mettere in sicurezza la strada e scongiurare eventuali incidenti.