95047

Paternò, cavo elettrico scoperto fa scintille sotto la pioggia: residenti segnalano pericolo da oltre 12 ore

Paternò – Situazione di forte preoccupazione in via Lombardo, dove da ieri sera un cavo elettrico danneggiato giace scoperto sulla strada, creando rischi concreti per residenti, automobilisti e pedoni...

A cura di Redazione Redazione
17 agosto 2025 15:21
Paternò, cavo elettrico scoperto fa scintille sotto la pioggia: residenti segnalano pericolo da oltre 12 ore -
News
Condividi

Paternò – Situazione di forte preoccupazione in via Lombardo, dove da ieri sera un cavo elettrico danneggiato giace scoperto sulla strada, creando rischi concreti per residenti, automobilisti e pedoni.

Secondo quanto segnalato da chi abita nella zona, nonostante le numerose chiamate ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e all’Enel, fino ad ora non sarebbe stato effettuato alcun intervento risolutivo.

Ai residenti sarebbe stato riferito che la competenza spetterebbe all’Enel, che però non è ancora intervenuta.

Il problema si è aggravato con il maltempo delle ultime ore: intorno all’una di oggi, durante un temporale, i residenti hanno registrato un video che mostra chiaramente come l’acqua piovana provochi scintille dal cavo scoperto, aumentando i rischi per la sicurezza pubblica.

“È una minaccia per tutti – spiegano i cittadini – soprattutto quando piove, le scintille diventano continue. Temiamo per l’incolumità di chi passa a piedi o in auto.”

La comunità attende un intervento urgente per mettere in sicurezza la strada e scongiurare eventuali incidenti.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047