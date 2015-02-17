95047

Paternò, c'è maltempo: il Carnevale slitta a domenica

Gli orari del programma rimangono gli stessi

A cura di Anthony Distefano
17 febbraio 2015 09:52
Paternò
News
95047.it A causa delle cattive condizioni meteo, tutte le iniziative previste per oggi, 17 febbraio, nell’ambito del programma organizzato dal Comune di Paternò per il Carnevale, vengono rinviate a domenica 22 febbraio.
Gli orari rimarranno gli stessi anche domenica: si comincerà alle 15.30, con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera, che partendo dalla Villa Moncada percorreranno tutta la via Vittorio Emanuele per concludere il corteo in piazza Indipendenza, dove la festa continuerà con la sagra dei piatti tipici del Carnevale. In serata, sul palco vi saranno spettacoli musicali e di danza, per chiudere con l’esibizione del cabarettista catanese David Simone Vinci e il dj set sotto le stelle

