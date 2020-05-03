PATERNO': CEDE BALLATOIO, 3 FERITI INTERVIENE ELISOCCORSO

Un grave incidente si è verificato intorno alle 15, in via San Michele a Paternò. Un ballatoio, posto al primo piano di una casa, con tre persone sopra, improvvisamente ha ceduto, e i tre occupanti, d...

Un grave incidente si è verificato intorno alle 15, in via San Michele a Paternò. Un ballatoio, posto al primo piano di una casa, con tre persone sopra, improvvisamente ha ceduto, e i tre occupanti, due donne ed un bambino, sono precipitati nel vuoto.

Attimi concitati, con grida e urla che hanno richiamato l'attenzione di molte persone, e la chiamata al 112 per allertare i soccorsi. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, e i vigili del fuoco del locale distaccamento oltre a carabinieri e polizia municipale.

Il bambino è stato portato in ambulanza al pronto soccorso pediatrico del Garibaldi Nesima, mentre la mamma, è stata trasferita in elicottero a Catania, probabilmente al Cannizzaro. Non si hanno ancora notizie sulle loro condizioni. Ferita anche la zia portata anch'essa in ospedale.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i resti del ballatoio, impedendone l'accesso.

L'elicottero è atterrato allo stadio, sotto il controllo di carabinieri e Polizia municipale. IN AGGIORNAMENTO