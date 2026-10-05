Paternò, cedimento in via Portogruaro: il Comune chiude la strada

Dopo il sopralluogo dell’Ufficio Manutenzione, il Comune dispone la chiusura immediata del tratto tra i civici 2 e 5 per la presenza di una buca e di un cedimento del manto stradale.

Arriva l’ordinanza del Comune di Paternò dopo le segnalazioni riguardanti le condizioni di via Portogruaro. Con il provvedimento numero 169 del 30 settembre 2026 è stata disposta, con decorrenza immediata, la sospensione del transito veicolare nel tratto compreso tra i numeri civici 2 e 5.

Il provvedimento è stato adottato dopo un sopralluogo effettuato il 30 settembre dal personale dell’Ufficio Manutenzione. Dalle verifiche è emersa la presenza di una buca e di un cedimento del manto stradale che, secondo quanto riportato nell’ordinanza, rappresentano un pericolo per la circolazione veicolare e per la pubblica e privata incolumità.

La chiusura resterà in vigore per tutto il periodo in cui permarranno le condizioni di pericolo e fino alla loro completa e definitiva eliminazione. La circolazione veicolare è quindi interdetta nel tratto interessato, fatta eccezione per i mezzi impegnati nei lavori, i veicoli di soccorso e di servizio pubblico e, con particolari cautele, i residenti e i proprietari di garage nelle porzioni di strada non direttamente interessate dal cedimento.

Il Comune ha inoltre disposto il posizionamento di transenne e della relativa segnaletica di divieto di transito su entrambi i lati della strada, con particolare attenzione alla visibilità anche nelle ore serali e notturne.

Il provvedimento rappresenta dunque il seguito ufficiale alle segnalazioni sulle condizioni di via Portogruaro. La strada potrà essere riaperta soltanto quando saranno definitivamente cessate le condizioni di pericolo.