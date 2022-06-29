PATERNÒ: CEDONO FRENI AD UN’AUTO E NE TRASCINA UN’ALTRA, PAURA IN VIA MONCADA

Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi, 29 Giugno 2022 a Paternò.Una Fiat Croma, è improvvisamente partita, senza nessuno alla guida tra la via Gancia e via Moncada, poco distante dalla centralissi...

Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi, 29 Giugno 2022 a Paternò.

Una Fiat Croma, è improvvisamente partita, senza nessuno alla guida tra la via Gancia e via Moncada, poco distante dalla centralissima Piazza Santa Barbara trascinandosi anche una Fiat Punto parcheggiata poco più sotto.

Poi le due macchine sono finite nella strada sottostante con la Punto ribaltata, e la Croma rimasta pericolosamente in bilico tra la Punto e un muretto.

Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco di Paternò, per mettere in sicurezza la zona e recuperare le vetture limitando i già evidenti danni.

Fortunatamente non si registrano feriti.