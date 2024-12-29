PATERNÒ CELEBRA I 100 ANNI DI GIUSEPPE BARNÀ: UNA GIORNATA DI FESTA E RICONOSCIMENTO

Paternò si è unita in una calorosa celebrazione per festeggiare un traguardo straordinario: i 100 anni di Giuseppe Barnà. Un evento che ha coinvolto l’intera comunità, rendendo omaggio a un uomo che h...

Paternò si è unita in una calorosa celebrazione per festeggiare un traguardo straordinario: i 100 anni di Giuseppe Barnà. Un evento che ha coinvolto l’intera comunità, rendendo omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita all’impegno e all’amore per il prossimo.

Il Sindaco di Paternò, Nino Naso, insieme all’Assessore Giovambattista Caruso, ha partecipato alla cerimonia consegnando a Giuseppe una targa commemorativa come simbolo di riconoscimento per il suo importante contributo alla comunità. Un gesto semplice ma significativo, che ha voluto sottolineare il valore di una vita ricca di dedizione e principi solidi.

Giuseppe ha vissuto questo giorno speciale circondato dall’affetto della moglie Domenica, delle figlie Rosalba e Mariolina, e di una numerosa rete di amici e parenti che hanno voluto condividere con lui questo importante traguardo. La sua famiglia, unita e radicata nei valori autentici, rappresenta un esempio per tutti i cittadini.

“Con tanto affetto, siamo felici di celebrare insieme a Giuseppe questo straordinario traguardo”, ha dichiarato il Sindaco Nino Naso, sottolineando l’importanza di momenti come questo per rafforzare il senso di comunità e appartenenza.

La festa per Giuseppe Barnà non è stata solo un’occasione per festeggiare un compleanno, ma anche per rendere omaggio a una vita che continua a essere un faro di speranza e positività per tutti i cittadini di Paternò.

FOTO PAGINA SOCIAL DEL SINDACO NINO NASO