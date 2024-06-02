PATERNÒ CELEBRA LA FESTA DELLA REPUBBLICA: UN OMAGGIO AI VALORI DI LIBERTÀ, UGUAGLIANZA E DEMOCRAZIA

La Festa della Repubblica è un momento di grande importanza per l'Italia, celebrando la nascita della Repubblica Italiana, avvenuta con il referendum del 1946. Questo evento storico segna l'inizio di...

La Festa della Repubblica è un momento di grande importanza per l'Italia, celebrando la nascita della Repubblica Italiana, avvenuta con il referendum del 1946.

Questo evento storico segna l'inizio di una nuova era di libertà, uguaglianza e democrazia, principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione.

A Paternò, la celebrazione di questo giorno speciale ha visto una partecipazione significativa delle autorità civili, militari e dei cittadini, insieme alle numerose associazioni locali.

La manifestazione ha avuto inizio con il tradizionale corteo, partito da Palazzo Alessi per concludersi in Piazza Santa Barbara, dove ha avuto luogo il momento culminante della giornata: la deposizione di una corona d’alloro al Monumento dei Caduti.

Questo gesto solenne è stato compiuto in memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per garantire la libertà e la democrazia di cui oggi godiamo.

Il Monumento dei Caduti, situato nel cuore della piazza, è un luogo di grande significato per la comunità di Paternò. Qui, in un clima di profondo rispetto e riflessione, le autorità e i cittadini hanno reso omaggio ai caduti, ricordando il loro eroismo e il loro sacrificio.