PATERNO'. CHI HA PERSO QUESTA FEDE NUZIALE?

Una segnalazione è giunta in redazione riguardante il ritrovamento di una fede, e si chiede il nostro aiuto per identificarne il proprietario. La fede è stata trovata a Paternò, precisamente in via de...

A cura di Redazione 01 marzo 2024 21:12

Condividi