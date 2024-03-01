95047

PATERNO'. CHI HA PERSO QUESTA FEDE NUZIALE?

01 marzo 2024 21:12
Oggetti Smarriti
Una segnalazione è giunta in redazione riguardante il ritrovamento di una fede, e si chiede il nostro aiuto per identificarne il proprietario.

La fede è stata trovata a Paternò, precisamente in via delle Nazioni Unite.

Il mittente della segnalazione chiede il nostro supporto per diffondere l'immagine.

Il proprietario o la proprietaria della fede potrà identificarla tramite un'incisione al suo interno.

Invitiamo chiunque abbia informazioni sulla fede smarrita o sul suo proprietario/a a contattarci attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

