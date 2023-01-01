PATERNÒ. CHIAMA IL 112 DENUNCIANDO CHE IL FIGLIO ERA EVASO DAGLI ARRESTI DOMICILIARI E SI TROVAVA PRESSO LA SUA ABITAZIONE.ARRESTATO 35ENNE

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato un pregiudicato 35enne del posto per “evasione”.Al riguardo, i militari dell’Arma sono intervenu...

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato un pregiudicato 35enne del posto per “evasione”.

Al riguardo, i militari dell’Arma sono intervenuti in via Alcide De Gasperi, dopo che una donna aveva chiamato il 112 Numero Unico d’Emergenza, denunciando che il figlio era evaso dagli arresti domiciliari e si trovava, in quel momento, presso la sua abitazione.

Immediatamente giunto sul posto, l’equipaggio ha effettivamente accertato la presenza presso la casa materna del 35enne, che era sottoposto gli arresti domiciliari presso una Comunità Terapeutica Assistita per tossicodipendenti del paternese, a seguito del suo arresto per il reato di “estorsione”.

Nella circostanza l’uomo, senza alcuna autorizzazione, ritenendo di non essere più nelle condizioni di scontare la pena presso il centro di recupero, aveva autonomamente deciso di trasferirsi e proseguire la misura cautelare presso l’appartamento della mamma, che timorosa per possibili comportamenti violenti del figlio, aveva chiamato i Carabinieri.

L’individuo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, disponendo per lui l’accompagnamento presso il medesimo centro di recupero, in ossequi all’originario provvedimento restrittivo.