PATERNO' CHIEDE LO STATO DI CALAMITÀ NATURALE

In data odierna 8 gennaio 2020 la Giunta Comunale di Paternò, con in testa il sindaco dott. Antonino Naso, ha dichiarato lo stato di calamità naturale a Paternò a seguito dei recenti eventi meteorologici abbattutisi nella città nei giorni scorsi, e che hanno cagionato numerosi disagi nei pubblici cimiteri e nei parchi urbani nella città.

La comunicazione è stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al presidente della Regione Siciliana, al dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Sicilia ed alla Prefettura di Catania, oltre che al Consiglio Comunale di Paternò che adesso sarà chiamato ad approvare il provvedimento già esitato oggi dalla Giunta.