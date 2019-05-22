PATERNO': CHIESA SANTA MARIA DELLA SCALA - PROGRAMMA

Festa di Santa Rita da CasciaMercoledì 22 maggio programma della festa:Ore 7:30 apertura della chiesa ed esposizione della reliquia della Santa.Ore 8:00 il suono della campane, e lo sparo di colpi a c...

Festa di Santa Rita da Cascia

Mercoledì 22 maggio programma della festa:

Ore 7:30 apertura della chiesa ed esposizione della reliquia della Santa.

Ore 8:00 il suono della campane, e lo sparo di colpi a cannone, annunciano il giorno di festa.

Santo Rosario e coroncina del mese di maggio.

Ore 8:30, 9:30, 10,30 SS.Messe, con benedizione delle rose e degli abiti votivi.

Ore 11:30 Solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal Rev.Do parroco don Maurizio Pagliaro, seguirà la supplica a Santa Rita.

Ore 17:00 Santo Rosario e coroncina del mese di maggio.

Ore 17:30, 18,30 19,30 20,30 SS. Messe con benedizione delle rose e degli abiti votivi.

N.B i fedeli troveranno le rose benedette in chiesa donando un contributo.