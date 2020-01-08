PATERNO’: CHIUSA LA VILLA MONCADA FINO AL 14 GENNAIO
Dopo l’ordinanza sindacale n. 03/2020 che in, via cautelativa, ordinava la chiusura dei parchi urbani e dei civici cimiteri per le intere giornate del 06/01/2020 e del 07/01/2020.
Ieri, è stato effettuato il sopralluogo presso la villa Moncada che ha riscontrato che in molti viali risultano ingombrati da pini di grandi dimensioni che si sono schiantati al suolo, mentre molte altre alberature risultano danneggiate a vario livello di gravita, per cui al fine di intervenire necessita prolungare l’ordinanza sindacale n.03/2020 fino alle ore 6.59 del 14/01/2020.
Mentre le condizioni meteorologiche e dei luoghi permettono l’apertura del Parco Papa Giovanni XXIII e dei Civici Cimiteri.