PATERNO': CHIUSA UN ATTIVITÀ E MULTA DA 3MILA EURO

I carabinieri della Compagnia di Paternò collaborati dai colleghi del N.I.L. di Catania hanno effettuato una serie di controlli in diverse attività ristorative, pub, sale bingo ed internet - point del centro cittadino paternese, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro nero e garantire norme e sicurezza negli ambienti lavorativi, denunciando alla Procura della Repubblica di Catania due titolari di attività commerciali.

In particolare, sono stati denunciati i gestori di un ristorante ed di un bar tabacchi al quale è stata anche sospesa l’attività imprenditoriale e somministrata una multa di 3.098 euro.

Nel contesto del servizio sono state ispezionate sette attività commerciali, verificata la posizione di 20 lavoratori individuando 2 lavoratori in nero, contestate sanzioni amministrative per complessivi 9.000 euro, recuperati contributivi e premi assicurativi ed assistenziali per un importo di 2.100 euro e contestate sanzioni relative a recuperi I.N.P.S. per 700 euro.