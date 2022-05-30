PATERNO': CHIUSI GIORNO 03 GIUGNO I DUE PLESSI DELL' ISTITUTO G.MARCONI , PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI.

Su richiesta del Dirigente Scolastico di disinfestazione e derattizzazione dei locali dell’Istituto Comprensivo G.Marconi, nei due plessi di Via Virgilio e Falconieri.Per per garantire la sicurezza d...

Su richiesta del Dirigente Scolastico di disinfestazione e derattizzazione dei locali dell’Istituto Comprensivo G.Marconi, nei due plessi di Via Virgilio e Falconieri.

Per per garantire la sicurezza di alunni, docenti e personale scolastico, è stata emessa con firma del Sindaco Nino Naso, l'ordinanza N° 31 del 30 Maggio 2022 che ordina in via cautelativa, per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura della Scuola Statale Istituto Comprensivo G.Marconi, nei due plessi di Via Virgilio e plesso Falconieri, per la disinfestazione e derattizzazione dei locali da operarsi in data 3 giugno 2022.