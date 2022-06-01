PATERNO': CHIUSI GIORNO 03 GIUGNO OLTRE I PLESSI DELL’ ISTITUTO G.MARCONI PURE QUELLI DEL TERZO CIRCOLO

Su richiesta dei rispettivi Dirigenti Scolastici dell' Istituto Comprensivo G.Marconi e dell’Istituto III Circolo Didattico di Paternò per garantire la sicurezza di alunni, docenti e personale scolas...

Su richiesta dei rispettivi Dirigenti Scolastici dell' Istituto Comprensivo G.Marconi e dell’Istituto III Circolo Didattico di Paternò per garantire la sicurezza di alunni, docenti e personale scolastico, è stata emessa doppia ordinanza, la N° 31 e N° 32 rispettivamente del 30 e 31 maggio 2022, con firma del Sindaco Nino Naso.

L'ordinanza ordina in via cautelativa, per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura della Scuola Statale Istituto Comprensivo G.Marconi, nei due plessi di Via Virgilio e plesso Falconieri e della Scuola Statale Istituto Comprensivo G.Marconi, nei due plessi di Via Virgilio e plesso Falconieri per la disinfestazione e derattizzazione dei locali da operarsi in data 3 giugno 2022.