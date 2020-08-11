PATERNO': CHIUSURA CIMITERI DAL 13 AL 18 AGOSTO 2020

Con un’apposita ordinanza, il sindaco di Paternò Nino Naso ha stabilito la chiusura pomeridiana dei civici cimiteri dal 13 al 18 agosto 2020 e del giorno 15 agosto per l’intera giornata, fermo restand...

Con un’apposita ordinanza, il sindaco di Paternò Nino Naso ha stabilito la chiusura pomeridiana dei civici cimiteri dal 13 al 18 agosto 2020 e del giorno 15 agosto per l’intera giornata, fermo restando che i servizi cimiteriali e necroscopici connessi con eventuali decessi e trasporto di feretri al di fuori del normale orario di servizio, saranno garantiti con il servizio di reperibilità previsto dal C.C.D.I. vigente. Pertanto, l’orario di apertura e chiusura dei civici cimiteri sarà il seguente:

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA CIVICI CIMITERI -

DAL 13 AL 18 AGOSTO 2020. Dalle ore 8:00 alle ore 13:30;

giorno 15/08/2020 chiusura intera giornata.