PATERNO’: CHIUSURA DEI PLESSI MARCONI PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

In seguito all'emanazione dell'ordinanza sindacale n° 12/2024 del 07/02/2024, i plessi MARCONI di Paternò resteranno chiusi nei giorni 12, 13 e 14 febbraio 2024, per consentire l'esecuzione di lavori di disinfestazione e derattizzazione.

L'obiettivo di questa decisione è garantire un ambiente sicuro e salubre per gli alunni, il personale scolastico e gli utenti dei locali, in risposta alle esigenze di prevenzione e igiene pubblica.

Le attività didattiche e amministrative riprenderanno regolarmente giovedì 15 febbraio 2024, al termine delle operazioni di disinfestazione.