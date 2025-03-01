PATERNÒ: CHIUSURA DELLE SCUOLE PER IL CARNEVALE 2025

A partire dal 2 marzo 2025, la città di Paternò sarà protagonista del tradizionale Carnevale delle Scuole, un evento che vedrà la partecipazione degli alunni delle scuole del territorio. La manifestaz...

A partire dal 2 marzo 2025, la città di Paternò sarà protagonista del tradizionale Carnevale delle Scuole, un evento che vedrà la partecipazione degli alunni delle scuole del territorio. La manifestazione culminerà nella giornata del 4 marzo 2025, quando si svolgerà la grande parata finale per le vie della città.

Per consentire il regolare svolgimento dell'evento e garantire sicurezza e ordine pubblico, si rende necessario lo sgombero delle strade interessate già dalle prime ore della mattina del 4 marzo 2025, per permettere il passaggio dei partecipanti.

Inoltre, nella giornata successiva, il 5 marzo 2025, sarà indispensabile procedere con le operazioni di ripristino e pulizia delle vie cittadine.

Considerata l'eccezionalità dell'evento e sentito il parere del Comandante della Polizia Municipale, il Comune di Paternò ha disposto, in base all'articolo 54 del Decreto Legislativo n.267/2000, la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado per le giornate del 4 e 5 marzo 2025.

Tale provvedimento si rende necessario per ridurre gli spostamenti, evitare il congestionamento del traffico e prevenire eventuali disagi per la sicurezza pubblica.

L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a prendere nota di questa disposizione e a collaborare per la buona riuscita del Carnevale delle Scuole, un appuntamento che ogni anno porta allegria e coinvolgimento tra i giovani studenti e tutta la comunità paternese.