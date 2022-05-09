PATERNO’: CI SIAMO DOMANI IL PASSAGGIO DEL GIRO D’ITALIA 2022 , TUTTE LE INFO

L'ORARIO DEI PASSAGGI La partenza della quarta tappa del Giro d'Italia, giorno 10 Maggio 2022 è prevista alle 12,25 da Avola 172 chilometri di percorso con arrivo sull'Etna (Rifugio Sapienza) , sarà...

L'ORARIO DEI PASSAGGI

La partenza della quarta tappa del Giro d'Italia, giorno 10 Maggio 2022 è prevista alle 12,25 da Avola 172 chilometri di percorso con arrivo sull'Etna (Rifugio Sapienza) , sarà il primo arrivo in quota del Giro d’Italia.

Ecco il dettaglio del cronoprogramma, con passaggi e orari nei diversi comuni del territorio previsti a seconda della velocità, che tiene conto di una ipotetica, realistica velocità media, compresa tra 35 e 39 km/h.

PERCORSO PATERNESE

L'arrivo dei ciclisti a PONTE BARCA a seconda della velocità di gara, è in programma tra le 15.33 e le 15.52.

PATERNO’ – VIA NAZARIO SAURO TRA LE ore 15.44 e le ore 16.04

Il percorso cittadino prevede il seguente passaggio

della via G. Verga, che si innesta con la S.P. 58 –

Via G. Verga

Piazza Vittorio Veneto

Via Santa Caterina

Piazza Santa Barbara

Piazza Umberto

Via Nazario Sauro

Rotatoria tra Corso Italia,

Via Nazario Sauro,

Vie Dei Coralli

Via Della Comunità Europea,

Via Delle Arti e Dei Mestieri

Via Delle Arti e Dei Mestieri, quale prolungamento della S.P. 229/II ( strada direzione per S.M. di Licodia)

Il gruppo si dirigerà poi verso Santa Maria Di Licodia (15.52 - 16.13.

L'arrivo sull'Etna al Rifugio Sapienza , a seconda della velocità di gara, è in programma tra le 16.58 e le 17.31

PASSAGGIO DELLA CAROVANA PUBBLICITARIA

La Carovana del Giro d’Italia si ferma a Paternò portando con sè divertimento, colore, animazione e tanti gadget.

L’appuntamento è per martedi 10 maggio alle ore 14.02 in Piazza Umberto il passaggio della Carovana, solitamente, anticipa di circa novanta minuti quello della corsa ciclistica.

SCUOLE CHIUSE

In occasione del passaggio, giorno in cui il comune di Paternò sarà interessato dal passaggio del Giro d'Italia, l'amministrazione, con ordinanza n. 24 del 05/05/2022 ,, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, situati sul territorio comunale di Paternò, per tutta la giornata del 10 Maggio 2022

MODIFICHE VIABILITÀ'

Per la data del 10.05.2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 09,00 e le ore 18,00 e, comunque, per tutta la durata del passaggio della carovana ciclistica sopra citata, è vietata la sosta veicolare ambo i lati, con la sanzione accessoria della coatta rimozione, mentre è sospesa la circolazione stradale dalle ore 12,00 e comunque per tutta la durata del passaggio del corteo ciclistico suddetto e fino alla definitiva conclusione dello stesso, nei seguenti tratti stradali urbani del centro abitato, quali:

Tratto stradale urbano quale prolungamento della via G. Verga, che si innesta con la S.P. 58 – Via G. Verga – Piazza Vittorio Veneto – Via Santa Caterina – Piazza Santa Barbara – Piazza Umberto – Via Nazario Sauro – Rotatoria tra Corso Italia, Via Nazario Sauro, Vie Dei Coralli, Via Della Comunità Europea, Via Delle Arti e Dei Mestieri – Via Delle Arti e Dei Mestieri, quale prolungamento della S.P. 229/II ( strada direzione per S.M. di Licodia)

La suddetta sospensione alla circolazione veicolare, relativamente a ciascuno dei tratti stradali sopra menzionati, si intende, ovviamente, valida per tutta la durata del passaggio della carovana ciclistica sopra menzionata su ognuno di essi e fino a totale conclusione di detta durata.

INVIACI LE TUE FOTO

95047.it: ha deciso di proporre una gustosa iniziativa a tutti i lettori ed agli utenti, i quali potranno mandarci in tempo reale le foto della carovana rosa (ma non solo, tutte le immagini sull’evento saranno gradite), indicando nome, cognome.(OBBLIGATORIO)

95047.it pubblicherà il materiale nell’apposita galleria fotografica, attraverso le sue pagine social.

Un’iniziativa volta ad arricchire ed a rendere partecipi di questo grande momento di sport tutti coloro che vorranno partecipare.

Per mandare le foto è possibile utilizzare l email [email protected] oppure attraverso il nostro servizio Whatsapp al 393 9504777