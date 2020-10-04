PATERNO’: CI SIAMO DOMANI IL PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA , TUTTE LE INFO

L'ORARIO DEI PASSAGGI La partenza della terza tappa del Giro d'Italia, giorno 05 ottobre 2020 prevista alle 12,25 da Enna 150 chilometri di percorso con arrivo sull'Etna (Piano Provenzana 1.775) , sar...

L'ORARIO DEI PASSAGGI

La partenza della terza tappa del Giro d'Italia, giorno 05 ottobre 2020 prevista alle 12,25 da Enna 150 chilometri di percorso con arrivo sull'Etna (Piano Provenzana 1.775) , sarà il primo arrivo in quota del Giro d’Italia. Una salita inedita, già scalata in parte nel 2011, attaccata da nord (Linguaglossa) per giungere a Piano Provenzana.

Ecco il dettaglio del cronoprogramma, con passaggi e orari nei diversi comuni del territorio previsti a seconda della velocità, che tiene conto di una ipotetica, realistica velocità media, compresa tra 35 e 39 km/h.

I ciclisti in gara arriveranno nel territorio di Adrano, con il passaggio presso la centrale solare "Eurelios" tra le 13.48 e le 13.56, si prosegue sulla "vecchia" ss121 con passaggio a Paternò su via Vittorio Emanuele previsto tra le 14.09 e le 14.19.

PERCORSO PATERNESE

via Nazario Sauro, Piazza Umberto, Piazza Santa Barbara, via Monastero, Piazza Indipendenza, via Vittorio Emanuele, Piazza Regina Margherita, via Vittorio Emanuele in direzione della Villa Comunale, Via Stazione e da lì si proseguirà verso Belpasso.

Il gruppo si dirigerà poi verso Belpasso (14.29- 14.43), Nicolosi (14.38- 14.53).

L'arrivo sull'Etna a Piano Provenzana, a seconda della velocità di gara, è in programma tra le 16.15 e le 16.44

In mattina, ci sarà in città il passaggio dei partecipanti del Giro-E 2020, una manifestazione cicloturistica con bici a pedalata assistita, nella 2° tappa che porterà i ciclisti da Biancavilla a Piano Provenzana, il passaggio previsto nella città di Paternò sarà intorno alle ore 11.45

SCUOLE CHIUSE

In occasione del passaggio, giorno in cui il comune di Paternò sarà interessato dal passaggio del Giro d'Italia, l'amministrazione, con ordinanza n. 88 del 30/09/2020, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, situati sul territorio comunale di Paternò, per tutta la giornata del 5 Ottobre 2020

Sospeso pure pure il mercato trisettimanale

MODIFICHE VIABILITÀ'

Per la data del 05.10.2020, nella fascia oraria compresa tra le ore 07,00 e le ore 15,30 e, comunque, per tutta la durata del passaggio del corteo ciclistico sopra citato, è vietata la sosta veicolare ambo i lati, con la sanzione accessoria della coatta rimozione, mentre è sospesa la circolazione stradale dalle ore 09,30 e comunque per tutta la durata del passaggio del corteo ciclistico suddetto e fino alla definitiva conclusione dello stesso, nei seguenti tratti stradali urbani del centro abitato, quali:

Via Della Comunità Europea, quale prolungamento della S.S. 121 Paternò - Schettino

Via N. Sauro, da viaDella Comunità Europea a Piazza Umberto

Piazza Umberto

Piazza Santa Barbara

Via Monastero

Piazza Indipendenza

Piazza R. Margherita

via Vittorio Emanuele, da Piazza Indipendenza a rotatoria di Corso Sicilia e via Stazione

via Stazione Circumetnea

Tratto stradale costituente prolungamento della via Della Libertà, che si diparte dall’area di intersezione con la via Stazione Circumetnea e la via Della Libertà fino alla delimitazione del centro abitato del Comune di Paternò, oltre la quale delimitazione detto tratto prosegue fino all’innesto con l’area di intersezione tra la S.P. 57 e la S.P. 56/II.

