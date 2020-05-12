PATERNO': CICLISTA CADE IN UN DIRUPO, 57ENNE IN CODICE ROSSO AL CANNIZZARO

Grave incidente questo pomeriggio sulla SP4/11 in territorio di Paternò, tra i comuni di Belpasso e Santa Maria di Licodia.Per cause in corso di accertamento un ciclista amatore 57 enne di Belpasso è...

Grave incidente questo pomeriggio sulla SP4/11 in territorio di Paternò, tra i comuni di Belpasso e Santa Maria di Licodia.

Per cause in corso di accertamento un ciclista amatore 57 enne di Belpasso è finito in un dirupo.

Secondo le informazioni in nostro possesso, l'incidente si sarebbe verificato intorno le ore 11.30, ma i soccorsi sono stati allertati dopo un paio d'ore, intorno alle ore 15.

Complesse le operazioni di soccorso, il personale dei vigili del fuoco insieme agli uomini del 118 intervenuti sul posto hanno raggiunto la persona che è stata stabilizzata, e trasportato fino all'ambulanza per essere immediatamente trasferito, attraverso l'elisoccorso che è atterrato nelle vicinanze , all'ospedale.

L'uomo era cosciente, ha riportato un politrauma ed è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto i Carabinieri di Paternò, per i rilievi.