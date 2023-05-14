PATERNÒ. CIMITERO ECCO L'ENNESIMA SEGNALAZIONE DI UN CITTADINO. FOTO
Più volte i cittadini Patenersi hanno lamentato le condizioni del cimitero effettuando diverse segnalazioni tale situazione continua a persistere
Ecco l'ennesima segnalazione di un cittadino:
"Buongiorno, segnalo questo scempio all'interno del Cimitero Monumentale di Paternò, che oltre a non riservare il giusto decoro ai nostri defunti (per non parlare quasi di oltraggio), costituisce un pericolo per i visitatori (si noti la presenza di una bara aperta!).
Si riferiscono alla zona accessibile dal cancelletto (ormai sempre chiuso) alla sinistra della Cappella dei Cappuccini (lato ingresso principale)
C'e la totale noncuranza del Comune
Peraltro fatto presente al Comune stesso
Grazie se darete riscontro a questa mia segnalazione".
FOTO SCATTATE OGGI 14 MAGGIO 2023