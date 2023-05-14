95047

PATERNÒ. CIMITERO ECCO L'ENNESIMA SEGNALAZIONE DI UN CITTADINO. FOTO

Più volte i cittadini Patenersi hanno lamentato le condizioni del cimitero effettuando diverse segnalazioni tale situazione continua a persistereEcco l'ennesima segnalazione di un cittadino: "Buongior...

A cura di Redazione Redazione
14 maggio 2023 10:40
PATERNÒ. CIMITERO ECCO L'ENNESIMA SEGNALAZIONE DI UN CITTADINO. FOTO -
News
Condividi

Più volte i cittadini Patenersi hanno lamentato le condizioni del cimitero effettuando diverse segnalazioni tale situazione continua a persistere

Ecco l'ennesima segnalazione di un cittadino:

"Buongiorno, segnalo questo scempio all'interno del Cimitero Monumentale di Paternò, che oltre a non riservare il giusto decoro ai nostri defunti (per non parlare quasi di oltraggio), costituisce un pericolo per i visitatori (si noti la presenza di una bara aperta!).

Si riferiscono alla zona accessibile dal cancelletto (ormai sempre chiuso) alla sinistra della Cappella dei Cappuccini (lato ingresso principale)

C'e la totale noncuranza del Comune

Peraltro fatto presente al Comune stesso

Grazie se darete riscontro a questa mia segnalazione".

FOTO SCATTATE OGGI 14 MAGGIO 2023

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047