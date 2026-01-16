Paternò, cittadini segnalano: buca profonda e pericolosa in via Bologna

Ennesima segnalazione in redazione. Un cittadino di Paternò ha contattato la nostra redazione per segnalare una grossa buca presente in via Bologna, all’altezza del civico 39.

Secondo quanto riferito, si tratta di una buca profonda e ben visibile, che rappresenta un pericolo concreto sia per le auto che per i pedoni, soprattutto nelle ore serali o in caso di pioggia, quando l’avvallamento risulta meno evidente.

“Vorrei segnalare una grossa buca in via Bologna 39, è profonda e pericolosa per auto e pedoni. Spero che questa sia la rubrica giusta”, ci scrive il cittadino.