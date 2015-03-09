Paternò colpaccio a Viagrande!
Importante vittoria esterna (3-2) per i rossoazzurri
A cura di Anthony Distefano
09 marzo 2015 13:28
95047.it TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL GIRONE B D'ECCELLENZA
Castelbuonese-Siracusa 1-1
Città di Messina-Igea Virtus 0-2
Giarre-Modica 2-1
Rosolini-Acireale 2-1
Viagrande-Paternò 2-3
Taormina-Scordia 1-5
Vittoria-San Pio X 0-0
Ha riposato il Milazzo
CLASSIFICA: Siracusa 53, Scordia 51, Milazzo 42, Igea Virtus 38, Castelbuonese 37, Acireale 36, Viagrande 34, San Pio X 34, Giarre 29, Paternò 29, Vittoria 27, Città di Messina 25, Modica 24, Rosolini 22, Taormina 10