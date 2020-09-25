PATERNO': COLTO DA UN MALORE SI SCHIANTA CON L'AUTO, MORTO 51ENNE

Ha tentato invano di mantenere il controllo dell'auto ma probabilmente, a causa di un malore giunto in maniera inaspettata non c'è riuscito con l'impatto divenuto fatale. L'incidente è avvenuto questa...

Ha tentato invano di mantenere il controllo dell'auto ma probabilmente, a causa di un malore giunto in maniera inaspettata non c'è riuscito con l'impatto divenuto fatale. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 09.30 in via Machiavelli.L'uomo, 51 enne, G.M le iniziali, transitava con la sua macchina un Audi Q2,, sulla quale viaggiava insieme alla nipote, quando si è accasciato sul volante andando a sbattere contro due auto parcheggiate sulla strada. I soccorsi giunti sul posto sono stati inutili. Purtroppo, però, i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’uomo.

Illesa ma sotto choc la 17enne. La salma dell’uomo, su disposizione del magistrato di turno, è stata restituita ai familiari.

Sul posto gli uomini della Polizia Municipale che hanno chiusa al traffico la zona per permettere le operazioni di rilievo in totale sicurezza