Paternò ha celebrato questa mattina la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia solenne dedicata alla memoria dei Caduti e al riconoscimento dell’impegno quotidiano delle Forze Armate al servizio del Paese.

La commemorazione è iniziata a Palazzo Alessi e si è conclusa in Piazza Santa Barbara, dove è stata deposta una corona d’alloro al Monumento ai Caduti. Presenti il sindaco Antonino Naso, la Giunta comunale, autorità civili e militari, associazioni combattentistiche e di volontariato, oltre a rappresentanze degli istituti scolastici cittadini, che hanno contribuito a sottolineare il valore civico della ricorrenza.

Nel corso della mattinata, il sindaco Naso ha inoltre preso parte alle celebrazioni ufficiali tenutesi a Catania, organizzate dal Prefetto S.E. Pietro Signoriello, insieme ai sindaci della provincia e ai vertici delle istituzioni civili e militari. Alla cerimonia erano presenti le massime autorità militari e delle forze dell’ordine, a testimonianza dello spirito di servizio e del ruolo fondamentale delle Forze Armate nella difesa dei valori di libertà e sicurezza.

Un momento significativo per riaffermare i principi di unità nazionale, memoria storica e riconoscenza nei confronti di chi, ieri e oggi, serve l’Italia con dedizione e senso del dovere. Il 4 novembre rimane una data simbolica, che richiama la comunità a riflettere sul sacrificio di chi ha dato la vita per il Paese e sull’importanza di custodire i valori che fondano la nostra Repubblica.

Paternò, commemorazione dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: presenti autorità e scuole

FOTO PAGINA ISTITUZIONALE COMUNE DI PATERNO'