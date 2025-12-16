Paternò, commissari straordinari revocano il presidente Terranova e pubblicano l’avviso per il nuovo vertice A.M.A

Il Comune di Paternò ha avviato una procedura pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate al conferimento dell’incarico di Amministratore Unico della società A.M.A. S.p.A.,...

Il Comune di Paternò ha avviato una procedura pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate al conferimento dell’incarico di Amministratore Unico della società A.M.A. S.p.A., società in house providing dell’ente comunale.

L’avviso, emanato da A.M.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione assembleare dei soci, è rivolto a professionisti in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, così come previsto dalla normativa vigente in materia di società partecipate .

Requisiti richiesti

Possono presentare la propria candidatura coloro che sono in possesso di:

Laurea magistrale (o titolo equipollente) in Giurisprudenza, Economia o Ingegneria;

(o titolo equipollente) in Giurisprudenza, Economia o Ingegneria; Esperienza in ruoli apicali o gestionali di vertice , maturata presso società pubbliche o private oppure nella Pubblica Amministrazione;

, maturata presso società pubbliche o private oppure nella Pubblica Amministrazione; Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

Assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi previste dalla legge.

Saranno valutati positivamente, pur non costituendo requisito obbligatorio, titoli ed esperienze in materia di contratti pubblici, appalti e applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Durata e compenso

L’incarico di Amministratore Unico avrà una durata di tre esercizi finanziari, con scadenza alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio del mandato.

Il compenso lordo annuo sarà determinato dall’Assemblea dei Soci entro il limite massimo del 70% dell’indennità di carica del Sindaco di Paternò, come previsto dalla normativa regionale. È inoltre previsto il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.

In caso di nomina di soggetti collocati in quiescenza, l’incarico sarà svolto a titolo gratuito.

Modalità di presentazione della domanda

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro sette giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio del Comune di Paternò, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:

[email protected]

Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura:

“Avviso per ricoprire l’incarico di Amministratore Unico della Società A.M.A. S.p.A.”

Alla domanda dovranno essere allegati, in formato PDF:

Curriculum vitae dettagliato;

Dichiarazioni sostitutive previste dall’avviso;

Copia di un documento di identità in corso di validità.

Nessuna graduatoria

La procedura non prevede la formazione di graduatorie: la scelta finale spetterà all’Assemblea dei Soci, che individuerà il profilo ritenuto più idoneo, a proprio insindacabile giudizio.

Tutti gli avvisi e le comunicazioni ufficiali saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Paternò e all’Albo Pretorio, con valore di notifica a tutti gli effetti.