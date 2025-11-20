PATERNÒ. Comune sciolto per mafia: cosa succede a sindaco, giunta e consiglieri
Lo scioglimento di un Comune rappresenta un evento eccezionale che segna la fine immediata dell’attività politica locale e l’azzeramento degli organi elettivi. Ma cosa succede concretamente a sindaco, assessori e consiglieri comunali?
Con il provvedimento di scioglimento, infatti, decade l’intera amministrazione:
- Il sindaco perde il suo incarico e con lui decade anche la giunta comunale, cioè gli assessori da lui nominati.
- Il consiglio comunale viene sciolto e i consiglieri non hanno più alcun potere di rappresentanza.
Al posto degli organi eletti, il Governo nomina un commissario straordinario (a volte una terna commissariale), che assume pieni poteri di gestione dell’ente. Sarà lui a guidare il Comune per un periodo che può durare 18 mesi, prorogabili fino a 24, e nei casi più complessi fino a 30 mesi.
Terminato questo periodo di commissariamento, i cittadini saranno nuovamente chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale.
Possono ricandidarsi gli amministratori uscenti?
La possibilità di ricandidarsi dipende dalle ragioni che hanno portato allo scioglimento:
- Se lo scioglimento è avvenuto per motivi tecnici o amministrativi (come dimissioni in massa, impossibilità di approvare il bilancio, ecc.), sindaco, assessori e consiglieri possono presentarsi nuovamente alle elezioni senza alcun limite.
- Se invece lo scioglimento è stato disposto per infiltrazioni mafiose, la legge è più severa: gli amministratori ritenuti responsabili possono essere dichiarati incandidabili fino a 10 anni, su decisione del Tribunale e su proposta del Ministero dell’Interno.