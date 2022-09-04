PATERNO'. COMUNICATO STAMPA DEL CIRCOLO PD CONTRO L'AMMINISTRAZIONE PER IL ‘SILENZIO’ SULLA FESTA DELL’UNITÀ

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO Il Signor Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale pensano che aver vinto le recenti elezioni amministrative abbia dato loro la legittimazione a considerare il Comune come u...

Il Signor Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale pensano che aver vinto le recenti elezioni amministrative abbia dato loro la legittimazione a considerare il Comune come una cosa prettamente a loro uso e consumo anche al di sopra delle leggi !

Il locale Circolo del Partito Democratico ha manifestato la volontà di svolgere a Paternò la tradizionale FESTA DELL’UNITA’, presso il Parco del Sole, nei giorni 9-10-11 settembre e lo scorso 3 agosto è stata inoltrata regolare richiesta di utilizzo del sito prescelto. Perdurando un sospetto silenzio (nel frattempo la Giunta Comunale in maniera solerte dava patrocini a tanti altri eventi e il Sindaco postava dirette social di una Giunta al lavoro nei giorni di ferragosto, per non produrre nulla diciamo Noi ,perché ad oggi tranne patrocini e autorizzazioni a resistere in giudizio per decine di cause intentate contro il Comune nulla ha prodotto di significativo ) giorno 25 agosto viene inoltrata PEC di richiesta notizie. Dopo qualche giorno una telefonata che adduceva ferie dei funzionari ed altre considerazioni aleatorie e dilazionatorie , chiaramente tendenti a non dare risposte.

Ad oggi infatti nessuna risposta !

A questo punto appare chiaro a tutti che il Comune ha voluto sicuramente bloccare la manifestazione in argomento perché promossa da uno schieramento politico non amico . Senza avere avuto l’assenso nei giusti tempi è chiaro che la Festa non si potrà tenere .

E’ inqualificabile questo modo di amministrare la cosa pubblica . Si calpesta anche la legge laddove la stessa impone che la Pubblica Amministrazione , il Comune in questo caso, deve dare al cittadino una risposta in un tempo stabilito . Non ha dato risposta il Sindaco , l’Assessore delegato, il Funzionario Responsabile , nessuno !

Una Città lasciata all’abbandono , sommersa dall’immondizia con strade che non vengono spazzate da mesi , circolazione caotica e senza nessuna regolamentazione, impossibilità per i pedoni di camminare , passaggi pedonali inesistenti, uffici non funzionanti, alberi abbattuti per fare posto a fantomatiche piste ciclabili, nessun controllo con ricorrenti atti di vandalismo, strutture pubbliche abbandonate ( asilo nido mai messo in funzione e vandalizzato , Albergo Sicilia lasciato nell’incuria malgrado i proclami roboanti , solo per citare alcuni esempi ) ed ora anche la pretesa di chiudere la bocca a chi non si allinea .

Signor Sindaco al Partito Democratico la bocca non può essere tappata non autorizzando la Festa dell’Unità , non può pretendere che a Paternò tutto sia appiattito ai Suoi voleri . Da oggi ci vedrà giornalmente pronti a rintuzzare qualsiasi atto ed attività amministrativa che possano minimamente discostarsi dalle leggi e dalla corretta gestione della cosa pubblica.

Vincere le elezioni non significa affatto instaurare un potere assoluto, ci vuole rispetto e garanzia per tutti . E Noi del Partito Democratico questo rispetto lo pretendiamo e difenderemo strenuamente le libertà di espressioni ,la garanzia di tutti i Cittadini e le Leggi !

CIRCOLO PD PATERNO’