PATERNO'. CONCLUSA LA MOBILITÀ IN GRECIA DEL PROGETTO ERASMUS DELL'ISTITUTO DON MILANI

Si è conclusa la mobilità in Grecia del gruppo Docenti (Coordinatrice l'ins. Brigitte Tornambè coadiuvata dagli ins. Cinzia Nicolosi. Alessandro Torrisi, Nicola De Francisci) e degli alunni della Don Milani presso Trikala. Una settimana piena di emozioni e di entusiasmo per l‘attività che ha visto protagonisti soprattutto gli alunni con i ragazzi della Lituania. Romania. Grecia, Portogallo e Turchia.

Docenti e alunni hanno avuto la possibilità di confrontarsi sulle competenze digitali e hanno partecipato a laboratori di robotica, informatica e attività di educazione civica e fatto lezione di Greco e Sirtaki.

La settimana si è conclusa con una una cerimonia in cui sono stati consegnati attestati e riconoscimenti a tutti i partecipanti in un 'atmosfera gioiosa e carica di valori di amicizia e collaborazione che continueranno attraverso altre attività su Etwinning e nella prossime mobilità in Lituania.

L' esperienza è stata molto intensa e ricca di spunti didattici e culturali, visite all'Acropoli di Atene, ai monasteri di Meteora e alla città di Joannina.

Siamo certi che gli alunni della secondaria di I grado che hanno partecipato sapranno fare tesoro di questa opportunità, che è soprattutto un’esperienza di vita. Una volta rientrati rifletteranno con i loro compagni su quanto svolto e lo socializzeranno col resto della comunità scolastica affinché tutti possano comprendere l'importanza di queste esperienze “internazionali” di questi giorni! Erasmus + KA2.