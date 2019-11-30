PATERNO': CONCORSO FOTOGRAFICO "SCATTI DI VITA QUOTIDIANA"
Il 15 dicembre alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale G.B.Nicolosi di PaternòL’Associazione Città Viva in collaborazione con la famiglia Uccellatore, organizza un evento in memoria di Franco Ucc...
Il 15 dicembre alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale G.B.Nicolosi di Paternò
L’Associazione Città Viva in collaborazione con la famiglia Uccellatore, organizza un evento in memoria di Franco Uccellatore per ricordarne la figura e indice un Concorso fotografico a tema libero aperto a tutti Fotoamatori e fotografi.
Chi volesse partecipare, deve inviare una fotografia per posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected]
Ogni autore può partecipare con max 3 fotografie digitali a colori e/o in bianco e nero con il lato lungo minimo di 1920 pixel, il nome del file deve essere così composto: Nome Cognome -Titolo.jpg. I files
Lo scatto può essere eseguito con macchina fotografica o cellulare.
Il termine ultimo di consegna: sabato 07 dicembre.
Tutte le foto partecipanti saranno proiettati in Biblioteca il giorno dell’evento commemorativo.
Una giuria decreterà il vincitore tenendo conto non dalla qualità della foto, quanto dell’emozione che ha determinato la stessa.
Al vincitore verrà consegnata una targa artistica.