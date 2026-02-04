95047

Paternò, concorso Polizia Locale: pubblicato l’elenco degli ammessi con riserva per 7 agenti

E' stato pubblicato oggi all’Albo Pretorio l’elenco ufficiale delle candidature ammesse con riserva relative al concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 7 Agenti di Poliz...

A cura di Redazione Redazione
04 febbraio 2026 20:34
Paternò, concorso Polizia Locale: pubblicato l’elenco degli ammessi con riserva per 7 agenti -
News
Condividi

E' stato pubblicato oggi all’Albo Pretorio l’elenco ufficiale delle candidature ammesse con riserva relative al concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 7 Agenti di Polizia Locale.

Il documento riporta i codici identificativi dei candidati, ammessi con riserva alla procedura concorsuale, in attesa delle successive verifiche previste dal bando.

931 candidature ammesse con riserva

Secondo l’elenco pubblicato, risultano 931 candidature ammesse con riserva.

L’ammissione con riserva significa che i candidati sono stati inseriti nell’elenco ma che l’Ente potrà effettuare ulteriori controlli sulla documentazione presentata, come previsto dalle norme concorsuali.

Come verificare la propria posizione

I candidati possono verificare la propria posizione consultando l’elenco tramite il codice candidatura assegnato al momento della presentazione della domanda.

Prossimi aggiornamenti

Nei prossimi giorni sono attese ulteriori comunicazioni ufficiali riguardanti le fasi successive del concorso, tra cui eventuale calendario prove, sedi e modalità operative.

📎 Scarica documento allegato
📌 “SCARICA ELENCO AMMESSI (PDF)”

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047