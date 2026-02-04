Paternò. Concorso Polizia Locale: pubblicato l’elenco degli ammessi con riserva per 7 agenti
E' stato pubblicato oggi all’Albo Pretorio l’elenco ufficiale delle candidature ammesse con riserva relative al concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 7 Agenti di Poliz...
E' stato pubblicato oggi all’Albo Pretorio l’elenco ufficiale delle candidature ammesse con riserva relative al concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 7 Agenti di Polizia Locale.
Il documento riporta i codici identificativi dei candidati, ammessi con riserva alla procedura concorsuale, in attesa delle successive verifiche previste dal bando.
931 candidature ammesse con riserva
Secondo l’elenco pubblicato, risultano 931 candidature ammesse con riserva.
L’ammissione con riserva significa che i candidati sono stati inseriti nell’elenco ma che l’Ente potrà effettuare ulteriori controlli sulla documentazione presentata, come previsto dalle norme concorsuali.
Come verificare la propria posizione
I candidati possono verificare la propria posizione consultando l’elenco tramite il codice candidatura assegnato al momento della presentazione della domanda.